Агент Дивеева ответил, почему травмированного игрока включили в заявку на игру с «Локо»

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал попадание игрока в заявку на матч 15-го тура РПЛ против «Локомотива».
Ранее стало известно, что у 23-летнего российского футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Он получил травму в матче 10-го тура чемпионата России с «Торпедо» (0:1).
«Понятно, что на поле он не выйдет сегодня, так как Игорь пропустил больше месяца. Не знаю, почему было принято такое решение. Играть он точно не готов. Наверное, его включили, чтобы как-то морально поддержать команду. Впервые с таким сталкиваюсь», — приводит слова агента Дивеева «РБ Спорт».
ЦСКА с 26 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 12 очками.
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Основные источники исследования