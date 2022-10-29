Агент Дивеева ответил, почему травмированного игрока включили в заявку на игру с «Локо»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал попадание игрока в заявку на матч 15-го тура РПЛ против «Локомотива».

Ранее стало известно, что у 23-летнего российского футболиста был диагностирован перелом большеберцовой кости. Он получил травму в матче 10-го тура чемпионата России с «Торпедо» (0:1).

«Понятно, что на поле он не выйдет сегодня, так как Игорь пропустил больше месяца. Не знаю, почему было принято такое решение. Играть он точно не готов. Наверное, его включили, чтобы как-то морально поддержать команду. Впервые с таким сталкиваюсь», — приводит слова агента Дивеева «РБ Спорт».

ЦСКА с 26 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на 14-й строчке с 12 очками.