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Сегодня, 15:05

Агент Дивеева — о переговорах с ЦСКА: «Дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий»

Алина Савинова
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Олег Еремин, агент защитника сборной России Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с ЦСКА по продлению контракта.

«Работа ведется, переговоры идут. В нюансы и детали посвящать не могу. Стороны стараются договориться, все в процессе. Часто, знаете, случаются всякие инсинуации ненужные по поводу финансов. Надо понимать, что дело не только в финансах. Тут огромный комплекс условий, который сопровождает тот или иной договор, поэтому хочется попросить вас, журналистов и репортеров, не заострять внимание именно на деньгах. Там хватает моментов, связанных с другими вещами, и это все является условиями будущего договора, условиями отношений на ближайшие несколько лет, поэтому мы к этому относимся тонко и стараемся, чтобы эти условия были комфортными для обеих сторон», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне РПЛ 23-летний защитник провел 12 матчей, в которых отметился голом и результативной передачей. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-v-peregovorakh-s-cska-delo-ne-tolko-v-finansakh-tut-ogromnyi-kompleks-uslovii-242167/
Игорь Дивеев
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