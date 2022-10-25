Агент Дивеева подтвердил информацию об интересе итальянских клубов

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Агент Дивеева Олег Еремин в комментарии «СЭ» отреагировал на новость об интересе итальянских клубов в защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что на футболиста претендуют «Лацио», «Салернитана», «Сампдория» и «Фиорентина».
«Давно не секрет, что Игорем интересуются итальянские клубы, в том числе «Фиорентина», «Салернитана», «Лацио» и «Сампдория». Конкретики никакой нет от клубов. Но пока ничего не поменялось, никакой новой информации нет», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний россиянин восстанавливается после перелома большеберцовой кости.
Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 6 миллионов евро.
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