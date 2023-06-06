Агент Дивеева: «Пока наши переговоры о новом контракте с ЦСКА не продвинулись»

Сегодня, 02:40
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился мнением о ходе переговоров по продлению контракта игрока.
— Пока наши переговоры не продвинулись, — приводит слова Еремина «Евро-Футбол.Ру». — Игорь не заключил новый контракт.
— У него на руках есть предложения от российских команд?
— Пока ничего не готов сказать по этому поводу.
В сезоне-2022/23 23-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.