Агент Дивеева: «Пока наши переговоры о новом контракте с ЦСКА не продвинулись»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился мнением о ходе переговоров по продлению контракта игрока.

— Пока наши переговоры не продвинулись, — приводит слова Еремина «Евро-Футбол.Ру». — Игорь не заключил новый контракт.

— У него на руках есть предложения от российских команд?

— Пока ничего не готов сказать по этому поводу.

В сезоне-2022/23 23-летний россиянин провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.