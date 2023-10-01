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Сегодня, 16:12

Агент Дивеева предположил, что игрок сможет вернуться в общую группу на зимних сборах ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Восстановление продолжается по индивидуальному плану. Для общей группы пока рано. Игорь нормально это переживает, понимает необходимость процесса. По плану Игорь отправится на зимнее сборы с командой — но как будет тренироваться, посмотрят доктора. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — сказал Еремин «СЭ».

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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