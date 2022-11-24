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24 ноября, 15:56

Агент Дивеева рассказал, как идут переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта

Виктория Кравченко
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Футбольный агент защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с московский клубом.

— Не так давно вы рассказали, что ЦСКА стал инициатором переговоров по продлению контракта с Дивеевым. Учитывая, что действующий контракт действует до лета 2024 года, речь идет о добавлении суммы выкупа в договор Игоря с ЦСКА?

— Да нет, тут же целый комплекс условий, которые необходимо нам с ЦСКА согласовать, чтобы подписать новый договор. Это касается не только суммы выкупа, но и многих других условий.

— То есть это не та история, когда контракт переподписывают под будущую продажу?

— Нет, конечно же, — цитирует Еремина Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что ЦСКА и футболист приступили к переговорам по поводу нового соглашения. Контракт 23-летнего игрока сборной России рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-transfermarkt-otsenivaet-igorya-v-6-millionov-dlya-menya-on-dorozhe-kak-minimum-v-1-5--1421918/
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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