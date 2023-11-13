Агент Дивеева рассказал, когда восстановится защитник ЦСКА

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал ход восстановления игрока.

«Восстановление идет по плану. Пока у Игоря силовые нагрузки и аэробная работа. О беговых упражнениях говорить рановато, наверное, ближе к декабрю. Посмотрим, в каком состоянии Дивеев выйдет из отпуска, но есть хорошая вероятность того, что он будет готов к первому зимнему сбору ЦСКА», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».