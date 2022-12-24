Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:49

Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА идут в неспешном порядке»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Олег Еремин, который представляет интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о возможном продлении контракта игрока с московским клубом.

«Насчет сроков завершения переговоров с ЦСКА пока ничего прогнозировать не готов, это достаточно непредсказуемый процесс. Переговоры идут в неспешном порядке, поэтому, повторюсь, без прогнозов», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Дивеева с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-peregovory-s-tsska-idut-v-nespeshnom-poryadke/
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин так и не может обойти легенду. Но новый рекорд побил!
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент: «Мишкич восстановился и будет готов к зимнему сбору «Урала»
Спортивный юрист оценил плюсы и минусы возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола
Осинькин: «Скажу лишь, что международная изоляция действительно влияет на подготовку наших игроков»
В Госдуме прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Брат Марцела Лички войдет в тренерский штаб «Оренбурга»
Мирзоян — о возможном переходе РФС в Азию: «Надо все посмотреть: плюсы и минусы, обсудить до конца. Тогда и будет приниматься решение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент: «Мишкич восстановился и будет готов к зимнему сбору «Урала»

Агент Миладиновича заявил, что у футболиста есть пара вариантов с клубами РПЛ