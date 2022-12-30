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Сегодня, 15:49

Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по новому контракту с ЦСКА

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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о переговорах с московским клубом о продлении контракта. Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024-го.

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«Переговоры по контракту с ЦСКА ведутся, да. Это непростой процесс, но он идет. Переговоры идут в неспешном порядке», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-peregovory-s-tsska-idut-e-to-neprostoj-protsess/
Игорь Дивеев
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