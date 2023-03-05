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Сегодня, 16:55

Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров по продлению контракту с ЦСКА

Алина Савинова
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о ходе переговоров футболиста с московским клубом относительного нового контракта.

«По продлению контракта с ЦСКА пока все по-прежнему. Мы на той же стадии, что и были: договор пока не подписан. Строгих дедлайнов нет, наверное, но мы не находимся на мертвой точке. Конечно, есть перспективы продлить контракт, раз ведутся переговоры», — приводит Sport24 слова агента.

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 10 матчей за армейцев в чемпионате России, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-agent-diveyeva-rasskazal-o-khode-peregovorov-po-novomu-kontraktu-s-tsska
Игорь Дивеев
Футбол
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