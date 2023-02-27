Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с клубом по новому контракту. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

«У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали», — сказал Еремин «СЭ».