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Сегодня, 13:05

Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»

Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по новому контракту
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с клубом по новому контракту. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

«У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. На счету игрока 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативные передачи.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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