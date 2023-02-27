Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»

Сегодня, 13:05
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с клубом по новому контракту. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.
«У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали», — сказал Еремин «СЭ».
23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. На счету игрока 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативные передачи.