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Сегодня, 14:22

Агент Дивеева: «Скоро можно будет избавиться от костылей. Форсирования восстановления нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о процессе восстановления игрока армейцев.

«Все по плану. Скоро можно будет избавиться от костылей и ходить. Но только ходить, бегать нельзя. Все занятия по реабилитации проводятся, в полном объеме. Форсирование восстановления? Нет, конечно. Есть определений срок, опережать его — нарушать процесс реабилитации. А от этого могут быть чреватые последствия. Уверен, ЦСКА мыслит также: если хотят получить здорового игрока — его нужно правильно вылечить», — сказал Еремин «СЭ».

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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Рубин – Динамо
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Спартак – Ахмат
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