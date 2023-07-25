Агент Дивеева: «Игорь уже должен находиться в Германии, он проведет там несколько дней»

Сегодня, 18:16
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил «СЭ» о прибытии игрока в Германию, где ему проведут операцию на голеностопе.
«Игорь уже должен находиться в Германии. По расчету медиков, он ориентировочно проведет там несколько дней. Период восстановления пока неизвестен», — сказал Еремин «СЭ».
23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.