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Сегодня, 18:16

Агент Дивеева: «Игорь уже должен находиться в Германии, он проведет там несколько дней»

Валерия Яшвили
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева сообщил «СЭ» о прибытии игрока в Германию, где ему проведут операцию на голеностопе.

«Игорь уже должен находиться в Германии. По расчету медиков, он ориентировочно проведет там несколько дней. Период восстановления пока неизвестен», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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