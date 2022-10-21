Агент Дивеева: «Игорь однозначно примет участие в зимних сборах ЦСКА»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о процессе восстановления игрока после травмы.

«Игорь уже приступил к полноценной реабилитации. Физические нагрузки потихоньку подключают, все идет по плану. Думаю, что Игорь однозначно примет участие в зимних сборах команды, но торопиться не будем. Он лечится, восстанавливается, все хорошо. С командой он на связи, за результатами следит», — цитирует «РБ Спорт» агента.

23-летний защитник в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1) получил перелом большеберцовой кости.

В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.