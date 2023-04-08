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Сегодня, 15:11

Агент Дивеева рассказал о состоянии здоровья футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Олег Еремин рассказал о состоянии здоровья игрока ЦСКА Игоря Дивеева.

«По деталям восстановления нужно разговаривать с медицинским штабом ЦСКА, они больше в курсе. Игорь уже вышел на замену в Кубке, так что положительные сдвиги есть. Но пока не могу сказать, когда он будет готов на все 100 процентов», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

23-летний защитник ЦСКА Игорь Дивеев травмировался в матче 20-го тура против «Зенита» (1:0) — он получил повреждение косой мышцы живота.

В нынешнем сезоне Игорь Дивеев провел 15 матчей в составе ЦСКА, отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в шесть миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-polozhitel-ny-e-sdvigi-est-no-poka-ne-mogu-skazat-kogda-diveev-budet-gotov-na-100-protsentov/
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