Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Агент Дивеева рассказал о восстановлении защитника ЦСКА

Агент Дивеева: «Восстановление идет по плану»

Агент Олег Еремин рассказал, как проходит процесс реабилитации защитника ЦСКА Игоря Дивеева после травмы.

«Игорь лечится, восстанавливается, — приводит «РБ Спорт» слова Еремина. — Период срастания кости — от трех недель и выше, так что пока ничего измениться не может. Ждем, восстановление идет по плану, но сейчас никто не возьмется сказать, когда конкретно Дивеев вернется на поле. Активную фазу — участие в товарищеских и официальных матчах — на новый год нужно планировать».

23-летний защитник в матче 10-го тура против «Торпедо» (0:1) получил серьезное повреждение — перелом большеберцовой кости. В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Урал» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча

Шикунов назвал главные проблемы «Динамо» перед матчем с ЦСКА