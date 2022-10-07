Агент Дивеева рассказал о восстановлении защитника ЦСКА

Агент Олег Еремин рассказал, как проходит процесс реабилитации защитника ЦСКА Игоря Дивеева после травмы.

«Игорь лечится, восстанавливается, — приводит «РБ Спорт» слова Еремина. — Период срастания кости — от трех недель и выше, так что пока ничего измениться не может. Ждем, восстановление идет по плану, но сейчас никто не возьмется сказать, когда конкретно Дивеев вернется на поле. Активную фазу — участие в товарищеских и официальных матчах — на новый год нужно планировать».

23-летний защитник в матче 10-го тура против «Торпедо» (0:1) получил серьезное повреждение — перелом большеберцовой кости. В нынешнем сезоне Дивеев успел провести за ЦСКА 12 матчей.