Агент Дивеева заявил, что европейские клубы сохраняют интерес к игроку

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«Интерес из Европы? Периодически проявляется в звонках мне. И, видимо, в клуб тоже звонят. Пока до конкретики не доходило, до каких-то переговоров. Хорошо, что следят. Хуже, когда интереса нет», — сказал Еремин «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл 12 матчей за ЦСКА, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в 6 миллионов евро.