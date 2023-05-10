Агент Дивеева заявил, что футболистом интересуются зарубежные клубы

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, заявил, что к футболисту есть интерес из-за рубежа.

— Переговоры в процессе, идут, динамика положительная, — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

— Появлялись ли у Игоря новые зарубежные варианты?

— Да, появлялись, но больше ничего говорить пока не буду. И мы всерьез их не рассматриваем.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.