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Сегодня, 19:38

Агент Дивеева заявил, что игрок вернется к тренировкам через полторы-две недели

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Футбольный агент Олег Еремин рассказал о том, как проходит восстановление защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Сейчас у Игоря идут физиопроцедуры и ничего более. К тренировкам, упражнениям приступит через полторы-две недели. Насколько он к этому сроку сможет заниматься с мячом, будут определять в моменте. Возможно, сначала это будет аэробная работа. Все зависит от того, как будет сказываться травма», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0). Позднее у него было диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-k-trenirovkam-igor-pristupit-cherez-poltory-dve-nedeli/
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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