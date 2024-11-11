Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:52

Агент Дивеева заявил, что игроком продолжают интересоваться различные клубы

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что интерес от других клубов к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву сохраняется на прежнем уровне.

«Это перманентная история. Интерес был и остается, но многое зависит от разных факторов. Это вопрос многозависимый, многослойный. Сейчас говорить о чем-то не готов. Когда появится конкретика, предложение, тогда можно будет об этом говорить. Пока рано», — заявил Еремин «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 20 матчей и забил 6 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
«Хабиб и Конор? Нам не нужны конфликты». Как гимнасты спасают свой спорт созданием премьер-лиги
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Сегодня
Вчера
Неделя