Агент Дивеева заявил, что игроку не нравятся условия ЦСКА по новому контракту

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал «СЭ» о ситуации с переговорами по продлению контракта футболиста с красно-синими.

«Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе, и Игорю», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Нынешний контракт 23-летнего россиянина действует до конца июня 2024 года.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о переговорах по новому контракту с Дивеевым.