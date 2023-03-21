Агент Дивеева заявил, что медицинский штаб ЦСКА пока не поставил диагноз игроку

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что на данный момент ему известно о травме своего клиента Игоря Дивеева.

«Пока сроки восстановления непонятны. Медицинский штаб диагноз не поставил пока что», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, не так давно восстановившийся после перелома большеберцовой кости, не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:0) и был вынужденно заменен.

В нынешнем сезоне 23-летний Дивеев провел 14 матчей в составе армейцев, забил один гол и отдал одну результативную передачу.