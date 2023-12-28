Агент Дивеева заявил, что на втором сборе защитник ЦСКА будет тренироваться без ограничений

Сегодня, 13:02
Футбольный агент Олег Еремин ответил на вопрос о сроках восстановления защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
«Пока прогноз такой, что на втором сборе Игорь будет тренироваться уже без ограничений. Сейчас он продолжает тренироваться, находясь в отпуске, — приводит «РБ Спорт» слова агента.
26 июля 24-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».
ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.