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Сегодня, 13:02

Агент Дивеева заявил, что на втором сборе защитник ЦСКА будет тренироваться без ограничений

Алина Савинова
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Футбольный агент Олег Еремин ответил на вопрос о сроках восстановления защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Пока прогноз такой, что на втором сборе Игорь будет тренироваться уже без ограничений. Сейчас он продолжает тренироваться, находясь в отпуске, — приводит «РБ Спорт» слова агента.

26 июля 24-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-na-vtorom-sbore-igor-budet-trenirovat-sya-bez-ogranichenij/
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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