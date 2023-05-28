Агент Дивеева заявил, что не него не выходили из «Зенита»

Футбольный агент Олег Еремин высказался о будущем защитника Игоря Дивеева. Переговоры с ЦСКА продолжаются, никто из «Зенита» на связь не выходил.

«Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба — не знаю. Есть ли интерес от «Зенита»? Не знаю, обратитесь к «Зениту». На меня никто из «Зенита» не выходил», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей в составе ЦСКА, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.