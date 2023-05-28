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Сегодня, 10:31

Агент Дивеева заявил, что не него не выходили из «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин высказался о будущем защитника Игоря Дивеева. Переговоры с ЦСКА продолжаются, никто из «Зенита» на связь не выходил.

«Переговоры с ЦСКА продолжаются, у меня никаких дедлайнов нет, у клуба — не знаю. Есть ли интерес от «Зенита»? Не знаю, обратитесь к «Зениту». На меня никто из «Зенита» не выходил», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Действующее соглашение Дивеева с ЦСКА рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне 23-летний защитник провел 25 матчей в составе ЦСКА, отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-nikto-iz-zenita-na-menya-ne-vy-hodil/
Игорь Дивеев
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