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12 мая, 23:10

Агент Дивеева заявил, что переговоры по контракту с ЦСКА непростые

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника сборной России и ЦСКА Игоря Дивеева, отреагировал на информацию о том, что футболист продлил контракт с армейским клубом до 2026 года.

«Надо у источника спросить, откуда они это прочитали. Я занимаюсь этим вопрос и не в курсе ничего такого. Идут непростые переговоры, но они идут. На какой стадии находятся? На средней», — приводит слова Еремина Metaratings.ru.

Дивеев выступает за ЦСКА с июля 2019 года. На счету защитника 128 матчей, 11 голов и четыре результативных передачи. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-diveeva-peregovory-po-kontraktu-s-cska-neprostye-oni-nakhodyatsya-na-srednei-stadii-250497/
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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