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Сегодня, 17:28

Агент Дивеева заявил, что восстановление игрока идет по плану: «Игорь обязательно поедет на зимние сборы»

Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос «СЭ» о восстановлении игрока.

«Восстановление проходит по плану, все нормально. На зимние сборы с командой Игорь обязательно поедет. А как он будет тренироваться: с командой или же индивидуально, это будут решать тренеры вместе с докторами, какой характер нагрузок возможен для Игоря к тому моменту», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

26 июля 23-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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