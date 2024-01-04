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Сегодня, 14:52

Агент Дивеева: «Все идет к тому, что Игорь будет готов к возобновлению сезона»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста.

26 июля 24-летний Дивеев перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче Суперкубка России против «Зенита».

«Игорь продолжает тренироваться и в отпуске. Пока прогноз не меняется. Рассчитываем, что Игорь будет полноценно тренироваться начиная со второго сбора. Надеюсь, он полностью восстановится к возобновлению сезона. Все к этому идет», — сказал Еремин «СЭ».

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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