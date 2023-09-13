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Сегодня, 14:11

Агент Дивеева: «Нет шансов, что Игорь сыграет в первой части сезона»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о процессе восстановления игрока армейцев.

«Все по плану. Сейчас Игорь занимается лечебной физкультурой, делает физиопроцедуры. Более точных сроков пока нет. На мой взгляд, нет шансов, что он сможет сыграть в первой части сезона, судя по характеру травмы. Скорее всего, его будут подводить к сборам», — сказал Еремин «СЭ».

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

ЦСКА с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ после 7 туров.

Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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