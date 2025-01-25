Селюк положительно относится к Зимнему кубку РПЛ: «Чем больше таких турниров, тем лучше»

Известный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«В любом случае, во время предсезонки нужны матчи, поэтому для этого есть Зимний кубок. Ничего плохого в нем нет. Наоборот, лучше так, чем пытаться искать какие-то команды для товарищеских матчей, которые зачастую не соответствуют уровню наших клубов. Но стоит сказать, что часто победители этого турнира не показывают такой же игры в чемпионате, поэтому его стоит смотреть через призму подготовки команд к чемпионату. Не так важно выиграть его, главное — подготовиться ко второй части сезона. Безусловно, отношусь к нему положительно. Чем больше таких турниров, тем лучше, ведь болельщики смогут увидеть, в каком состоянии их команда подходит к весенней части сезона», — сказал Селюк «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

(Денис Сафронов)