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Сегодня, 10:05

Агент — о травме Баринова: «С Димой все хорошо. Он готовится к ближайшей игре»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья 27-летнего футболиста. Баринов был вынужденно заменен на 67-й минуте матча 5-го утра РПЛ против ЦСКА (1:0) из-за образовавшейся гематомы в области левого глаза.

«С Димой все хорошо. Он готовится в обычном режиме к ближайшей игре против «Ростова», — сказал Банатин «СЭ».

«Локомотив» после пятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Баринов в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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