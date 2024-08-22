Агент — о травме Баринова: «С Димой все хорошо. Он готовится к ближайшей игре»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья 27-летнего футболиста. Баринов был вынужденно заменен на 67-й минуте матча 5-го утра РПЛ против ЦСКА (1:0) из-за образовавшейся гематомы в области левого глаза.

«С Димой все хорошо. Он готовится в обычном режиме к ближайшей игре против «Ростова», — сказал Банатин «СЭ».

«Локомотив» после пятого тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Баринов в этом сезоне провел 7 матчей и отдал 3 голевые передачи.