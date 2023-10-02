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Агент Баринова — о возможном переходе игрока в европейский клуб: «Двери не закрыты»

Агент Баринова высказал мнение о возможном переходе игрока в европейский клуб
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в комментарии для «СЭ» высказал мнение о возможном переходе игрока в европейский клуб.

— Переходы Арсена Захаряна и Далера Кузяева показывают, что двери для россиян открыты?

— Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года. Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

Баринов — воспитанник академии «Локомотива». 24 мая 27-летний россиянин подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне Баринов провел 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться 1 голом.

Арсен Захарян
Далер Кузяев
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
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