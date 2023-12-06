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РПЛ

Сегодня, 20:15

Агент Чистякова: «У Димы контракт c «Зенитом», но к нему будет интерес от клубов РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о будущем футболиста.

«Сейчас закончится чемпионат, я имею ввиду зимнюю паузу, будем разговаривать с «Зенитом», как они видят будущие Дмитрия в данной ситуации. Был интерес к Дмитрию со стороны клубов РПЛ? Пока нет. У Димы контракт, но понятно, что интерес к нему будет», — приводит слова Талаева «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 7 матчей и результативными действиями не отметился. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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