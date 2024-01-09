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Сегодня, 14:33

Агент: «Останется Чистяков в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Мы не ищем другие варианты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«Останется Дмитрий в «Зените» или нет, будет ясно позднее. Может быть, до, после или во время сборов. Мы не ищем другие варианты, потому что пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста», — приводит слова Талаева Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник провел за «Зенит» 8 матчей. Контракт Чистякова с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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