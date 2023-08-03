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Сегодня, 13:33

Агент Дриусси: «Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне»

Мария Гусева
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Эрнан Берман, агент бывшего нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси сравнил уровень МЛС И РПЛ.

В настоящее время 27-летний аргентинец выступает за американский клуб «Остин».

«Какой чемпионат слабее: МЛС или РПЛ? Американский чемпионат не слабее российского, они на одном уровне. И этот уровень довольно высок», — цитирует «РБ Спорт» Бермана.

Дриусси выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год. Он провел за сине-бело-голубых 138 матчей, забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. С лета 2021 года Дриусси выступает за «Остин».

Источник: РБ Спорт
Себастьян Дриусси
Футбол
РПЛ
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