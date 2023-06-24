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Агент Дркушича и Богосаваца — о будущем футболистов: «Никто не понимает, что произойдет дальше»

Алина Савинова
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Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича и футболиста «Ахмата» Мирослава Богосаваца, ответил на вопрос о будущем футболистов.

«Все немного растеряны, никто не понимает, что может произойти дальше. В первую очередь, парни ждут какой-то информации от своих клубов. Давайте посмотрим, что будет происходить в следующие несколько дней. После этого будем принимать решение», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

В минувшем сезоне 26-летний Богосавац провел 25 матчей в чемпионате России и отдал 4 результативные передачи. На счету 23-летнего Дркушича 26 игр, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

24 июня в целях пресечения возможных террористических актов в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-i-bogosavatsa-vse-nemnogo-rasteryany-nikto-ne-ponimaet-chto-proizojdet-dal-she/
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