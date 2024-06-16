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Сегодня, 22:26

Агент Дркушича назвал возможным переход футболиста в «Краснодар»

Алина Савинова
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Футбольный агент Младен Ратковица не исключил, что защитник «Сочи» Ваня Дркушич может перейти в «Краснодар».

«Переход Дркушича в «Краснодар»? Все возможно. Мы ведем переговоры с клубами из России, но также и из других стран. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — цитирует агента «РБ Спорт».

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В прошлом сезоне 24-летний защитник сыграл за сочинский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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