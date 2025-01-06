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Агент Дркушича: «Ваня нужен был «Зениту» на вторую часть сезона»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Милан Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, ответил на вопрос о предстоящем возвращении футболиста из аренды в «Црвену Звезду».

«Да, это так. Ваня вернется в «Зенит» в конце января. Ваня нужен был «Зениту» на вторую часть сезона. У «Зенита» есть опция возврата Дркушича. «Зенит» договорился с «Црвеной» о возвращении Дркушича. Он будет играть за «Зенит» со второй половины сезона», — цитирует Ратковицу «Спорт День за Днем».

Словенец летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Сочи». Сразу после трансфера Дркушич на правах аренды уехал в «Црвену Звезду».

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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