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Сегодня, 14:10

Агент Дркушича опроверг информацию об интересе английских клубов к защитнику

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны английских клубов. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Интереса со стороны английских клубов нет, это спекуляции. Я не знаю, кто распространил эту новость. Вообще, выступление Вани на Евро привлекает много внимания, но я не могу что-то комментировать, основываясь на спекуляциях», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 миллиона евро.

Евро-2024
Сборная Словении по футболу
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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