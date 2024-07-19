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Сегодня, 19:43

Агент Дркушича опроверг новость об интересе «Динамо» к защитнику «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, в разговоре с «СЭ» опроверг новость об интересе «Динамо» к защитнику. Ранее об это сообщило издание «Евро-Футбол.Ру».

«Это неправда. Мы не знаем ничего о «Динамо», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.

ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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