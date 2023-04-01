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Сегодня, 18:22

Агент Дркушича: «Ваня доказал своей игрой, что является одним из главных игроков обороны «Сочи»

Алина Савинова
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Агент Младен Ратковица отреагировал на гол защитника «Сочи» Вани Дркушича в матче 21-го тура с «Динамо» (2:0).

«Это уже второй гол Вани в сезоне, ранее он забивал в Кубке. Конечно, он очень счастлив. Ценность гола повышает то, что он был забит в такой сложной игре в гостях. После вызова в сборную гол «Динамо» — просто вишенка на торте. Ваня доказал своей игрой, что является одним из главных игроков обороны «Сочи». Но для ничего не меняется — он продолжит также упорно работать, прессинговать соперников. Успешная игра побуждает его выкладываться еще больше», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Дркушич заключил контракт с «Сочи» в январе 2022 года. Ранее он выступал за словенский «Браво».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-posle-vy-zova-v-sbornuyu-gol-dinamo-vishenka-na-torte/
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