Агент Дркушича: «Ваня доказал своей игрой, что является одним из главных игроков обороны «Сочи»

Агент Младен Ратковица отреагировал на гол защитника «Сочи» Вани Дркушича в матче 21-го тура с «Динамо» (2:0).

«Это уже второй гол Вани в сезоне, ранее он забивал в Кубке. Конечно, он очень счастлив. Ценность гола повышает то, что он был забит в такой сложной игре в гостях. После вызова в сборную гол «Динамо» — просто вишенка на торте. Ваня доказал своей игрой, что является одним из главных игроков обороны «Сочи». Но для ничего не меняется — он продолжит также упорно работать, прессинговать соперников. Успешная игра побуждает его выкладываться еще больше», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Дркушич заключил контракт с «Сочи» в январе 2022 года. Ранее он выступал за словенский «Браво».