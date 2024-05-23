Агент Дркушича — о возможном продлении контракта: «В данный момент это не обсуждается»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном продлении контракта футболиста.

В четверг, 23 мая, стало известно о том, что в подписании 24-летнего словенца заинтересован «Краснодар».

«Нет, мы не общались с «Сочи» о продлении контракта. В данный момент это не обсуждается», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Всего за команду он провел 65 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенского футболиста в 3 миллиона евро.