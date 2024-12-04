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Сегодня, 20:15

Агент Дркушича прокомментировал возможное возвращение защитника в «Зенит»

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Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича, проводящего сезон в аренде в «Црвене Звезде», высказался о возможности досрочного возвращения футболиста в петербургский клуб.

— Ваня счастлив в «Црвене Звезде». У него были проблемы, связанные с травмой. Это и было причиной, по которой он провел не так много матчей.

— Возможно ли возвращение Дркушича в «Зенит» зимой?

— У него контракт с «Црвеной Звездой» до июня. Вернется ли он раньше в «Зенит» или останется до конца сезона в «Црвене» — это дело клубов, — приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, что «Зенит» недоволен малым количеством игрового времени Дркушича в «Црвене Звезде». По информации источника, если ситуация не изменится, то «Зенит» досрочно отзовет Дркушича из аренды.

В составе «Црвены Звезды» Дркушич провел семь матчей и забил один гол.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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