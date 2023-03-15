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Агент Дркушича: «В вызове Вани в сборную Словении есть большая заслуга «Сочи»

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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал вызов его клиента в сборную Словении.

«Ваня очень счастлив и горд, что получил приглашение в сборную и что люди в Словенской футбольной ассоциации признали, что он может быть полезен сборной.

В этом есть большая заслуга «Сочи», потому что они отвели Ване важную роль в команде. Играя за этот удивительный клуб в сильной российской лиге, Дркушич заслужил приглашение в сборную", — приводит слова агента Sport24.

Во вторник, 14 марта, пресс-служба «Сочи» сообщила, что 23-летний защитник впервые вызван в расположение сборной Словении. В нынешнем сезоне в активе Дркушича 22 матча во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-agent-drkushicha-vanya-ochen-schastliv-vyzovu-v-sbornuyu-v-etom-yest-bolshaya-zasluga-sochi
Футбол
Сборная Словении по футболу
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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