Агент Дркушича: «В вызове Вани в сборную Словении есть большая заслуга «Сочи»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал вызов его клиента в сборную Словении.

«Ваня очень счастлив и горд, что получил приглашение в сборную и что люди в Словенской футбольной ассоциации признали, что он может быть полезен сборной.

В этом есть большая заслуга «Сочи», потому что они отвели Ване важную роль в команде. Играя за этот удивительный клуб в сильной российской лиге, Дркушич заслужил приглашение в сборную", — приводит слова агента Sport24.

Во вторник, 14 марта, пресс-служба «Сочи» сообщила, что 23-летний защитник впервые вызван в расположение сборной Словении. В нынешнем сезоне в активе Дркушича 22 матча во всех турнирах, один гол и две результативные передачи.