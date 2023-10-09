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Сегодня, 12:18

Агент Дркушича о вызове игрока в сборную Словении: «Он поедет, несмотря на недавнюю травму»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» вызов игрока в сборную Словении.

«Ваня поучил вызов в сборную Словении, и он туда поедет, несмотря на недавно перенесенную травму. Он выздоровел, чувствует себя хорошо и появится в расположении сборной», — сказал Ратковица «СЭ».

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

На прошлой неделе игрок вернулся в общую группу «Сочи».

Национальная команда Словении сыграет с Финляндией (14 октября) и Северной Ирландией (17 октября).

Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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