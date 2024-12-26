Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:14

Агент Дркушича: «Находимся в постоянном контакте с «Зенитом»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича оценил выступление словенского футболиста в первой части сезона за «Црвену Звезду».

— Как оцените выступление Вани за «Црвену» в первой части сезона?

— У Вани было несколько хороших игр в составе «Црвены Звезды», но травмы создают для него проблемы, поэтому он не смог добиться стабильности, которая важна для любого игрока.

— Поддерживаете ли вы связь с «Зенитом»? Возможно ли, что Дркушич зимой может вернуться в петербургский клуб?

— Конечно, мы находимся в постоянном контакте с «Зенитом», но я ничего не могу сказать о его возможном возвращении, — рассказал Ратковица «ВсеПроСпорт».

В составе «Црвены Звезды» Дркушич провел 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Арендное соглашение «Зенита» с «Црвеной» по Дркушичу рассчитано до конца текущего сезона. Контракт 25-летнего футболиста из Словении рассчитан с петербургским клубом до июня 2029 года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
Читайте также
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Скандальная боксерша Хелиф заняла третье место в голосовании AP на спортсменку года
Швейцарская компания Sportradar будет проверять российских атлетов на политическую лояльность
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Сегодня
Вчера
Неделя