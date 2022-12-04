Агент защитника «Сочи» Дркушича: «Бердыев произвел хорошее впечатление»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, какое впечатление произвел на игрока новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

— Мы поговорили с Ваней о встрече с новым тренером. Бердыев произвел на него хорошее впечатление. Он много о нем слышал ранее, особенно от других футболистов. Говорят, Курбан Бердыев умеет развивать молодых игроков, что как раз подходит Дркушичу. Думаю, ему будет полезно поработать под руководством этого тренера.

— Был ли какой-то разговор с клубом, рассчитывает ли новый тренерский штаб на Ваню?

— В последней игре Ваня вышел на поле с капитанской повязкой. У нас нет никаких сомнений в том, что «Сочи» рассчитывает на Дркушича. Он чувствует себя одним из важнейших игроков в оборонительной линии. Надеюсь, в клубе считают так же.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» с 25 очками после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице.