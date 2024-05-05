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Сегодня, 21:15

Агент Дркушича рассказал, почему защитник пропустил матч с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, объяснил, почему его клиент не сыграл с «Динамо» (2:3) в 27-м туре РПЛ.

24-летний словенец провел всю игру на скамейке запасных.

«Ваня получил небольшое повреждение в последнем матче, у него возникли проблемы с мышцей. Но нужно какое-то время, чтобы полностью прийти в себя. Он не смог оптимально подготовиться к матчу с «Динамо», поэтому не попал в стартовый состав. Но надеемся, что к следующей игре Дркушич сможет быть в старте. В любом случае, речь не идет про какую-то серьезную травму», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В текущем сезоне в активе Дркушича 2 гола в 21 матче за «Сочи» во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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