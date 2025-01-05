Агент Дркушича сообщил, что защитник вернется в «Зенит» в январе

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича сообщил, что футболист возвращается в российский клуб из аренды в «Црвене Звезде» в конце января.

«Ваня вернется в «Зенит» в конце января после следующих январских матчей Лиги чемпионов», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Защитник перешел в сербский клуб летом 2024 года

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.