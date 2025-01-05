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Сегодня, 21:40

Агент Дркушича сообщил, что защитник вернется в «Зенит» в январе

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича сообщил, что футболист возвращается в российский клуб из аренды в «Црвене Звезде» в конце января.

«Ваня вернется в «Зенит» в конце января после следующих январских матчей Лиги чемпионов», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 мячей и забил 1 мяч. Защитник перешел в сербский клуб летом 2024 года

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Ваня Дркушич
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