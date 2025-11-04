Агент Дркушича заявил, что игрок избежал травмы головы в матче с «Локомотивом»

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника.

26-летнего словенца вынужденно заменили в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Ваня чувствует себя хорошо, тренируется с командой в обычном режиме. Во время игры он получил удар по голове, и у него закружилась голова. Но сейчас все в порядке», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич в этом сезоне провел за «Зенит» 17 матчей и не отличился результативными действиями.