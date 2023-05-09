Агент Дуарте прокомментировал жесткую критику в адрес своего клиента

Футбольный агент Августо Параха прокомментировал жесткую критику в адрес своего клиента, защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Последние высказывания об Алексисе — сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», — приводит слова Параха Sport24.

7 мая в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3) Дуарте получил прямую красную карточку.

23-летний парагваец перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Серро Портеньо». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 7 матчей и не отметился результативными передачами, заработав 2 желтые и 1 красною карточку.